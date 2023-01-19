رئيس وزراء تايوان يعلن استقالة حكومته

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 يناير 2023 01:27 مساءً - قال رئيس الوزراء التايواني سو تسينج-تشانغ عبر صفحته على فيسبوك إنه قدم استقالته مع استقالة حكومته إلى الرئيسة تساي إنغ-ون اليوم الخميس، وذلك قبل تعديل وزاري كان متوقعا إلى حد كبير.

يأتي تنحي سو في أعقاب فوز حزب التقدم الديمقراطي الحاكم في الانتخابات المحلية في نوفمبر/تشرين الثاني، ويأتي في الوقت الذي تستعد فيه تايوان للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أوائل عام 2024.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، لو بينج-تشينج ، في بيان منفصل ، إن سو وحكومته سيتنحون رسميًا بمجرد تأكيد تساي لاستبدالهم.