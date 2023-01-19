وزير دفاع أمريكا: إسهامات ألمانيا مع أوكرانيا لا تقدر بثمن

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع الأمريكى، لويد أوستن، أن المانيا تظل واحدة من أهم حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، معربا عن تطلعه للعمل عن كثب مع وزير الدفاع الHلمانى الجديد بوريس بيستوريوس الذى تولى حقيبه الدفاع رسميا اليوم الخميس.





وقال أوستين خلال مؤتمر صحفى عقد فى العاصمة الألمانية برلين، إنه يشعر بأسف بالغ ازاء تحطم مروحية أوكرانية أمس، ومصرع نحو 14 شخصا بينهم وزير الداخلية الأوكرانى دينيس موناستيرسكى.

وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل دعم الشعب الأوكرانى فى تصديه للعملية العسكرية الروسية والدفاع عن وحدة أراضيه، معربا عن شكره للحكومة الالمانية على كل ما قامت به لتعزيز قوة الدفاع الذاتى لأوكرانيا، مشيرا إلى أن مساهمات المانيا ومساعداتها وتدريبها للقوات الأوكرانية لا يقدر بثمن.

كما أعرب عن تقديره للدعم القوى الذى تقدمه المانيا والعمليات اللوجيستيه التى تقوم بها للسماح بنقل الجنود والمعدات إلى وعبر المانيا لتعزيز الجناح الشرقى لحلف شمال الاطلسى ناتو.

ولفت أوستين إلى أنه ونظيره الالمانى سيشاركا غدا الجمعة فى اجتماع مهم مع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا فى قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية فى جنوب غربى المانيا، حيث سيتم تجديد الالتزام بدعم قدرات الدفاع الذاتى لأوكرانيا طالما استغرق الأمر من وقت.

ونوه إلى أنه من المقرر أن يناقش اليوم مع بيستوريوس بعض الامور التى سيتم طرحها فى اجتماع الغد، إلى جانب مناقشة بعض القضايا الاخرى المتعلقة بحلف الناتو والعلاقات الثنائية فى مجال الدفاع.