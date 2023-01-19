«إكسترا نيوز»: استقالة رئيس وزراء تايوان وحكومته

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة «إكسترا نيوز» فى نبأ عاجل لها، بأن رئيس الوزراء التايوانى، سو تسينج-تشانج، قدم استقالته وحكومته بالكامل، إلى الرئيسة تساى إنج-ون، اليوم، قبل تعديل وزارى كان متوقعاً إلى حد كبير.





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