القاهرة الإخبارية.. وزير الدفاع الألمانى الجديد بيستوريوس يتسلم مهام منصبه

جدة - نرمين السيد - جاء "بيستوريوس" خلفا للوزيرة السابقة، كريستينا لامبريشت بعد الإعلان رسميا، الثلاثاء الماضى من قبل المستشار الألمانى، أولاف شولتز.
تسلم وزير الدفاع الجديد مهامه وسط حالة من الترقب السياسى والاقتصادى والأمنى، التى سيضعها بوريس بيستوريوس، ضمن أجندته المرتقبة؛ للخروج بالبلاد من أزماتها المتتالية.
تولت وزارة الدفاع الألمانية قبل "بوريس بيستوريوس" ثلاث نساء بدأ توليهن منذ عام 2013.
من هو بوريس بيستوريوس؟
يذكر أن "بيستوريوس" يبلغ من العمر 62 عاما ولا يملك صدى واسعا فى الأجواء السياسية وعلى المستوى الوطنى، إلا أنه محام، مسقط رأسه من منطقة ساكسونيا السفلى فى شمال ألمانيا، والتى شغل فيها فيما بعد منصب وزير داخليتها، متخصص فى قضايا الأمن السيبرانى والأمن الداخلى وسياسة الهجرة.
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