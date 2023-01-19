«إفتاء فلسطين» يحذر من المخططات التهويدية فى القدس والمسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - وذكر المجلس فى بيان صدر عنه، عقب جلسة برئاسة المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، أن الانتهاكات التى ترتكبها سلطات الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك أدت إلى تحويله لثكنة عسكرية، وتجاوز ذلك بتصرفات استفزازية غير مسبوقة شملت صلوات تلمودية، وانبطاحات، وأناشيد، وغناء، ورقص داخل الباحات، إضافة إلى رفع الأعلام الإسرائيلية.

وأدان المجلس قيام سلطات الاحتلال باعتراض دخول سفير المملكة الأردنية الهاشمية إلى المسجد الأقصى المبارك، واصفا ذلك بـ الاستفزاز والطغيان، والعبث الخطير بالوضع القائم فى المسجد الأقصى المبارك.

وجدد المجلس التأكيد على أن المسجد الأقصى بمساحته البالغة 144 دونما، وبمعالمه ومرافقه فوق الأرض وتحتها، حق خالص للمسلمين وحدهم، فى جميع أنحاء العالم لا يقبل القسمة ولا الشراكة، رغم محاولات تغيير الوضع الدينى والتاريخى والقانونى القائم فى المسجد.

كما أدان المجلس الهجمة الاستيطانية الشرسة التى تقوم بها سلطات الاحتلال ضد الأراضى الفلسطينية كافة، مؤكدا أن هذا العمل يندرج فى إطار القرصنة والاستيطان، ويأتى تنفيذا لمخطط الاحتلال بالقضاء على الوجود الفلسطينى فى المنطقة.