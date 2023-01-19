«القاهرة الإخبارية»: البرلمان اللبنانى يفشل فى انتخاب رئيس جديد للمرة 11

جدة - نرمين السيد - وعقد مجلس النواب اللبنانى، جلسة نيابية صباح اليوم الخميس، لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس السابق ميشال عون، الذى انتهت ولايته فى الحادى والثلاثين من شهر أكتوبر الماضى، بعد 6 سنوات قضاها فى السلطة.

ويعيش لبنان منذ أكثر قرابة 80 يوما فى فراغ رئاسى بسبب غياب التوافق اللازم لانتخاب رئيس جديد للبلاد داخل مجلس النواب على مدار 11 جلسة عقدت بدءا من 29 سبتمبر الماضى، حتى اليوم، ولم تسفر الانتخابات فيها عن حصول أى من المرشحين للرئاسة على النصاب اللازم للفوز والمقدر بـ86 صوتا من بين أصوات 128 نائبا فى المجلس بالجولة الأولى للانتخاب.