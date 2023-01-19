روسيا تدعو إلى حل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - وأكد نيبينزيا فى تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الخميس، أهمية عقد اجتماع وزارى للمجموعة الرباعية للشرق الأوسط، قائلا إن نشاط الرباعية مجمد بسبب سعى واشنطن لخصخصة هذا الملف.

وشدد على ضرورة إقامة اتصالات وثيقة مع الفلسطينيين والإسرائيليين والفاعلين الإقليميين الرئيسيين فى هذا الشأن.

ودعا مندوب روسيا، الأمين العام للأمم المتحدة- وهو جزء من الرباعية الدولية- إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات تعزيزا للجهود متعددة الأطراف لهذه الآلية.