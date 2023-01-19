العالم اليوم - محافظ البصرة: في هذه الحالة سيلغى نهائي "خليجي 25"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 19 يناير 2023 12:22 مساءً - تسارعت الأحداث في مدينة البصرة قبل ساعات قليلة من إقامة نهائي بطولة "خليج 25"، بسبب التدافع الجماهيري، وتسجيل عدد من الإصابات في صفوف المشجعين بعد أن خرج الوضع عن السيطرة الأمر الذي يهدد مصير المباراة النهائية بالإلغاء ونقلها لدولة أخرى.

وشهدت مدينة البصرة منذ اليلة الماضية توافد اعداد كبيرة من المشجعين على ملعب البصرة الدولي الذي سيحتضن المباراة النهائية لبطولة "خليجي 25" بين العراق وعمان.

وتزايدت الأعداد، صباح الخميس، مما تسبب في تكدس حشود بشرية كبيرة حول الملعب، الأمر الذي أربك السلطات الأمنية والجهات المنظمة للبطولة، خاصة مع تسجيل عدد من الإصابات في صفوف الجماهير.

وأمام تعقد الوضع الامني والتنظيمي حول ملعب البصرة الدولي، عقدت اللجنة المنظمة اجتماعا طارئا لمناقشة الوضع وتحديد مصير المباراة النهائية.

ويقول محافظ البصرة أسعد العيداني إن "البطولة الخليجية سارت بشكل جيد خلال الأدوار الماضية، لكن بسبب الحشود الجماهيرية الكبيرة والأعداد المتزايدة التي توافدت على ملعب المباراة النهائية، يتم حاليا التفاوض مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج لتفويج الجماهير من المكان خوفا على سلامتهم بالدرجة الأولى".

وأضاف: "تم إبلاغنا بأنه إذا استمر الحال على ما هو عليه من تدافع جماهيري وخاصة في حالة تسجيل حالات وفاة سيتم إلغاء المباراة النهائية على أن يتم نقلها إلى دولة أخرى مجاورة".

وناشد محافظ البصرة الجماهير العراقية في بيان رسمي التعاون مع الجهات المنظمة وإنقاذ المباراة النهائية لـ"خليجي 25" ، حتى تتوفر الظروف الملائمة لإقامة النهائي.

وأثنى العيداني على الالتزام الكبير الذي أظهره الجمهور العراقي خلال كامل أيام الحدث الخليجي الكبير.

وتترقب الجماهير الخليجية وسط قلق كبير مصير بطولة "خليجي 25"، حيث تسود مخاوف كبيرة من إمكانية تسبب خروج الوضع عن السيطرة في حدوث كارثة حقيقية تعكر صفو النجاح التنظيمي الكبير، الذي حققته البطولة منذ انطلاقتها.