العالم اليوم - فيديو يوثق الحادث الخطير لمئات المشجعين لـ"خليجي 25"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 19 يناير 2023 12:22 مساءً - أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، الخميس، تدافع مئات المشجعين قبيل انطلاق نهائي بطولة "خليجي 25" والتي تجمع العراق وعمان.

التدافع الخطير أودى بحياة شخص، وأوقع العشرات جرحى، ما استدعى تدخل مباشر من رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الذي طالب العراقيين بضرورة الهدوء لضمان نجاح البطولة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر تجمّع الآلاف من الأشخاص في محيط الملعب.

ويتطلع الكثير من العراقيين إلى هذه المباراة النهائية لكأس الخليج الخامس والعشرين، وهي بطولة يستقبلها العراق على أرضه للمرة الأولى منذ أكثر من 40 عاماً، مرّ خلالها بالعديد من الحروب والنزاعات.

وإذا فاز العراق في هذه المباراة، سيكون ذلك اللقب الرابع في تاريخه والأول منذ ما يقارب 35 عاماً.

وتضمّ البطولة 8 دول، هي العراق والكويت وعمان والسعودية والبحرين وقطر واليمن والإمارات.