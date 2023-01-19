جوتيريش يحذر من أزمة الكساد والتباطؤ الاقتصادي العالمي ووقوع كارثة مناخية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 يناير 2023 11:25 صباحاً - حذر الأمين العام للأمم المتحدة «أنطونيو جوتيريش» في خطابه أمام منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في نسخته الـ 52 في مدينة دافوس بسويسرا، من أن العالم يواجه عاصفة هائلة على جميع الأصعدة، أولها على المدى القصير، الأزمة الاقتصادية العالمية والكساد والتباطؤ الاقتصادي، ويرافق ذلك زيادة في انعدام المساواة وأزمة متسارعة في تكاليف المعيشة، ووقوع كارثة مناخية ناجمة عن التغير المناخي.

وقال الأمين العام: "لم آتِ إلى هنا لتجميل التحدي أو الحالة المؤسفة التي يمر بها العالم لأن معالجة المشاكل تتطلب مواجهتها بصراحة"، وأشار إلى الاضطرابات في سلاسل الإمدادات والطاقة، والارتفاع الهائل للأسعار ومعدلات الفائدة والتضخم، وأعباء الديون على الدول الضعيفة، علاوة على الآثار المستمرة لجائحة كوفيد-19 التي ما زالت تلقي أعباء على الاقتصادات.

وأكد الأمين العام إن شعار المنتدى هذا العام، الذي يؤكد الحاجة إلى التعاون في ظل حالة الانقسام، يسلط الضوء على الأزمة التي يشهدها العالم. وقال أمين عام الأمم المتحدة إن الانبعاث المتزايد لغازات الاحتباس الحراري وصل إلى معدلات قياسية فيما يتلاشى التعهد الذي قطعته الدول على نفسها بالحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بمعدلات فترة ما قبل الصناعة.

وشدد "جوتيريش" على أنه بدون اتخاذ إجراءات حاسمة، يتجه العالم نحو زيادة تقدر بـ2.8 درجة مئوية وسيكون لذلك آثار كارثية تعني حكما بالإعدام بالنسبة للكثيرين، وستصبح عدة مناطق في كوكب الأرض غير صالحة للعيش بها.

وأشار جوتيريش إلى أن بعض منتجي النفط، مثلما كان الحال مع صناعة التبغ، تجاهلوا العلم وروجوا للأكاذيب. وشدد على ضرورة محاسبتهم على ذلك مثلما حدث مع صُناع التبغ.

وأضاف الأمين العام "اليوم، منتجو الوقود الأحفوري، ومن يدعمونهم، ما زالوا يسارعون لتوسيع إنتاجهم وهم على علم تام بأن ذلك لا يتوافق مع بقاء البشرية على قيد الحياة". مشيراً إلى أن الحقائق العلمية تظهر بوضوح أن الأنظمة البيئية تتلاشى بالفعل بسبب التغير المناخي.

يُضاف إلى ذلك الخليط السام، عامل إشعال آخر حسب وصف الأمين العام، وهو الصراع والعنف والحرب، "وخاصة الغزو الروسي لأوكرانيا، ليس فقط بسبب معاناة الشعب الأوكراني التي لا يمكن وصفها، ولكن بسبب آثاره العالمية الهائلة على أسعار الغذاء والطاقة، وعلى التجارة وسلاسل الإمداد، وعلى التساؤلات بشأن السلامة النووية، وعلى أسس القانون الدولي ومـيثاق الأمم المتحدة".

وقال جوتيريش إن الأمم المتحدة تبذل قصارى جهدها وتحقق التقدم أينما كان ذلك ممكنا، وخاصة في تيسير الصادرات من المواد الغذائية والأسمدة من أوكرانيا وروسيا. ولكنه قال "إننا بعيدون عن تحقيق السلام بما يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأكد جوتيريش أن كل هذه التحديات مترابطة، مشددا على صعوبة إيجاد الحلول حتى لو كان العالم متحدا وفي ظل أفضل الظروف، ونحن أبعد ما نكون عن ذلك. وقال إن العالم يواجه أخطر مستويات الانقسام الجيوسياسي وانعدام الثقة، منذ أجيال. ويتمثل ذلك أولا في الانقسام بين الشرق والغرب. وحذر الأمين العام مما وصفه بالصدع الهائل الذي يمكن أن يحدث عبر فصل أكبر اقتصادين في العالم. وقد ذكر صندوق النقد الدولي أن تقسيم الاقتصاد العالمي إلى كتلتين قد يؤدي إلى تخفيض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 1.4 تريليون دولار.

وأشار أنطونيو جوتيريش إلى التباعد بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بشأن بعض القضايا، وخاصة حقوق الإنسان والأمن الإقليمي، ولكنه قال إن بإمكانهما التعاون في مجالات المناخ والتجارة والتكنولوجيا لتفادي الانقسام الاقتصادي أو احتمالية نشوب مواجهات في المستقبل.

وتحدث الأمين العام كذلك عن تزايد الانقسام بين الشمال والجنوب وقال إن الدول الغنية وقادتها لا يدركون بشكل حقيقي حجم الإحباط والغضب لدى دول الجنوب. وينبع هذا الغضب والإحباط، كما قال "جوتيريش"، من انعدام المساواة في توزيع اللقاحات مؤخرا، وعدم المساواة في التعافي من الجائحة، وأزمة المناخ التي تشل الدول والافتقار إلى الموارد المالية لمواجهتها. كما تشعر دول الجنوب بالإحباط والغضب إزاء النظام المالي "المفلس أخلاقيا" الذي تُفاقم فيه اللامساواة المنهجية، انعدامَ المساواة المجتمعية.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى مد الجسور واستعادة الثقة. وقال إن ذلك يمكن أن يتحقق من خلال الإصلاح وبناء العدالة في النظام المالي الدولي، والعمل المناخي الجاد والفوري.

واختتم جوتيريش خطابه بالتأكيد على أن الوقت قد حان، أكثر من ذي قبل، للتعاون وتعزيز المؤسسات متعددة الأطراف لجلب الثقة حيث تشتد إليها الحاجة، لأن العالم لا يستطيع تحمل الانتظار.