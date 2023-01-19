أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى إلى 118 ألفا و530 جنديا

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم)، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 3136 دبابة و6235 من المركبات المدرعة و2122 من النظم المدفعية و442 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و220 من أنظمة الدفاع الجوى و287 طائرة و277 مروحية و17 سفينة حربية، فضلا عن 1882 طائرة بدون طيار و4 آلاف و896 من المركبات وخزانات وقود.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
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