جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة سكاى نيوز البريطانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن المطار قوله "إن الصحة والسلامة ستكون من أولوياتنا دائما وسيتم استئناف العمليات فى أقرب فرصة ممكنة"، موجها نصائح للركاب بالاتصال بشركات الطيران من أجل الحصول على المزيد من المعلومات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطار مانشستر البريطانى يغلق مدرجيه مؤقتا بسبب الثلوج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.