الصومال: مقتل 49 إرهابيًا بمنطقة تابعة لمحافظة شبيلى الوسطى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الصومالية مقتل 49 إرهابيا فى عملية مخططة نفذتها قوات الأمن والمخابرات الصومالية بالتعاون مع الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية فى منطقة "Dhagaxow" على بعد 40 كيلومترا من مدينة “بلعد” بمحافظة شبيلى الوسطى.





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