القاهرة الإخبارية: ألمانيا دعمت أوكرانيا بأكثر من 12 مليار يورو

جدة - نرمين السيد - في الوقت الذي لا تريد فيه ألمانيا المشاركة في الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل مباشر عن طريق إمداد كييف بدبابة "ليوبارد" التي تطلبها، فإن بريطانيا تحث برلين على السماح بتزويد أوكرانيا بالدبابات، مؤكدة أنها بذلك يمكن أن تفتح باب الدعم من دول أخرى، وأن ألمانيا لن تكون وحيدة إذا زودت أوكرانيا بالدبابات.





وقال جمال قارصلى عضو البوندستاج الألمانى السابق، إن ألمانيا لا تريد أن تكون رأس الحربة وفى المقدمة دائما فيما يخص الأزمة الروسية الأوكرانية، وأن المستشار الألمانى أولاف شولتس، يقول نحن دائمًا نقوم بخطواتنا بالتنسيق مع شركائنا وهم يسيرون خطوة بخطوة. وأضاف "قارصلى" فى مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، من برلين، أن هناك حساسية كبيرة فى المجتمع الألمانى، ويقولون إن بلادهم انطلقت منها حربان عالميتان، وأن موضوع الحرب بالنسبة للألمان معقد، ويوجد طبقة معينة من الشعب تقف ضد ذلك.

وتابع بأن المستشار الألمانى شولتس، قال إن ألمانيا دعمت أوكرانيا بأكثر من 12 مليار يورو فى العام الماضى، ووافق مؤخرًا على تزويدها ببعض الدبابات لأن كل الدول تمنح أوكرانيا السلاح.

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