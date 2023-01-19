الخارجية الفلسطينية تُطالب مجلس الأمن بإجراءات ملزمة لوقف جرائم إسرائيل

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلى، وميليشيات المستوطنين المتواصلة بحق المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، وفى مقدمتها الاقتحامات الدموية العنيفة بما تخلفه من شهداء وإصابات فى صفوف المواطنين، وآخرها استشهاد مواطنين فجر اليوم فى جنين.





واعتبرت الوزارة، فى بيان، أن هذه الجرائم تندرج فى إطار تصعيد إسرائيلى رسمى خطير يهدف لتفجير ساحة الصراع، وإدخالها فى دوامة من العنف يصعب السيطرة عليها، ليسهل بالتالى تنفيذ برامج حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن عمليات وجرائم هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية؛ كما حصل فى الجفتلك وفى قرية الرماضين جنوب الخليل، ويحصل باستمرار فى الأغوار ومسافر يطا وعموم المناطق المصنفة (ج)، وكذلك الاقتحامات اليومية المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك، وعمليات التجريف فى وادى الربابة جنوب المسجد الأقصى، هى جزء من مخطط احتلالى لتغيير هوية المنطقة ومعالمها الحضارية، وغيرها.

وأضافت أن تلك الانتهاكات تندرج فى إطار مخططات حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة الهادفة لتحقيق أوسع عملية ضم تدريجية صامتة للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتغيير واقعها بقوة الاحتلال، عبر خلق وقائع جديدة على الأرض يصعب تجاوزها فى أية مفاوضات مستقبلية.

وحذرت الخارجية الفلسطينية من مغبة توظيف اليمين الإسرائيلى الحاكم لرواياته الدينية بهدف تحقيق المزيد من مشاريعه الاستعمارية التوسعية، بما يؤدى إلى إخفاء الطابع السياسى للصراع واستبداله بالطابع الدينى.

ورحبت الوزارة بمواقف الدول فى جلسة مجلس الأمن أمس، التى انحازت للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، وأكدت التمسك بحل الدولتين، وطالبت بوقف جميع الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية وإنهاء الاحتلال، وأهمية استعادة الأفق السياسى التفاوضى لحل الصراع.

وطالبت الوزارة بترجمة الأقوال إلى أفعال تضمن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى، وتجبر الحكومة الإسرائيلية على الانخراط فى مسار سياسى تفاوضى يفضى لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة فى فلسطين المحتلة، والخروج من إطار ردود الفعل المؤقتة وتشخيص الحالة والتعبير عن القلق والاكتفاء ببعض البيانات الصحفية نحو اتخاذ ما يلزم من الإجراءات؛ لتطبيق مبدأ سيادة القانون الدولى على الأوضاع فى فلسطين المحتلة.