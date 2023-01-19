أمريكا وإيطاليا تبحثان الجهود المشتركة لمساعدة أوكرانيا فى الدفاع عن النفس

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخارجية الأمريكية، فى بيان عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال لقاء ويندى شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأمريكى، وفرانشيسكو تالو، المستشار الدبلوماسى لرئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلونى فى واشنطن العاصمة.
وتطرق الدبلوماسيان بحسب البيان، إلى التنسيق لتعزيز مرونة سلسلة التوريد وتشجيع الاستثمار فى الطاقة النظيفة، وأكدت شيرمان الأهمية الدائمة للشراكة بين الولايات المتحدة وإيطاليا ومصلحتهما المشتركة فى الدفاع عن النظام العالمى القائم على القواعد.
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