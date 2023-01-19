أمريكا تدرس تخصيص 125 مليون دولار لدعم الطاقة والكهرباء فى أوكرانيا

وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، فى بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس، إن هذا التمويل سوف يأتى بموجب قانون الاعتمادات التكميلية الإضافية لأوكرانيا الذى جرى تمريره مؤخرا.
وأضاف أن روسيا استهدفت خلال حربها ضد أوكرانيا، بشكل منهجى شبكة الطاقة من أجل ترك الملايين بدون كهرباء أو ماء أو تدفئة، وأن روسيا سعت من خلال ذلك، إلى إضعاف مرونة أوكرانيا وتصميمها خلال أشهر الشتاء الباردة.
واستدرك أنه مع ذلك، جعلت هذه الهجمات الأوكرانيين أكثر تصميما على المثابرة، وأنه من المقرر استخدام هذا التمويل الإضافى للحصول على المعدات الصناعية الأساسية للحفاظ على إمدادات المياه وأنظمة التدفئة فى كييف وحولها.
وأكد أن الأموال الكبيرة بالفعل التى تقدمها الولايات المتحدة وغيرها من أشكال الدعم لأوكرانيا؛ تهدف فى الأساس للحفاظ على شبكة الطاقة والكهرباء فى جميع أنحاء البلاد ضد الحرب غير القانونية التى تشنها روسيا.
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