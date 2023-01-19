مراسل «القاهرة الإخبارية»: اليمين المتطرف فى اليونان يستعد للانتخابات

جدة - نرمين السيد - وقال "بركات"، خلال ظهوره من أثينا، عبر شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، فى برنامج "صباح جديد"، إن أهم ما سيطر على الصحف اليونانية، التى صدرت صباح اليوم الخميس، كانت أزمات الطاقة، والتوتر الحادث فى الانتخابات.
وأضاف أن هناك انتخابات عامة ستقام فى شهر أبريل أو مايو المقبل، مشيرا إلى أن هناك حزبا يمينيا متطرفا، يدعى حزب "الفجر الذهبى"، أعلن أحد أعضاؤه والذى يتواجد داخل السجن نيته للترشح، وهو ما أثار ضجة واسعة.
وتابع بأن هناك أيضا اهتماما من الصحافة اليونانية بتصريحات وزير المالية اليونانى، الذى تحدث عن وجود أزمة اقتصادية بسبب أزمة الطاقة والحرب الروسية الأوكرانية، والذى أكد أنه بناء على ذلك، فإن هناك تقديرا للوضع المادى للمواطنين، ومن ثم تقديم حزمة دعم لهم.
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