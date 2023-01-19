موسكو تتوعد بتدمير أى سلاح تزود به واشنطن وحلفاؤها كييف

جدة - نرمين السيد - وأضاف السفير الروسى- وفقا لقناة (روسيا اليوم)- أن ضخ الأسلحة الغربية فى أوكرانيا لن يؤدى إلا إلى زيادة الخسائر المدنية، وخلق صعوبات إضافية، داعيا إلى ضرورة التفكير فى تصريحات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجى لافروف بأن هزيمة روسيا الاتحادية أمر مستحيل، وأن النصر سيكون حليف بلاده.

وأكد أن مخاطر تصعيد الصراع تزداد، مشددا على أن روسيا سترد بكل قوة على أى هجمات على أراضيها.

تأتى تصريحات السفير الروسى ردا على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، حول إمكانية استخدام الأسلحة الأمريكية لمهاجمة شبه جزيرة القرم، وحول احتمالات استخدام أنظمة الصواريخ المتعددة "هيمارس" أو مركبات برادلى القتالية لمهاجمة شبه الجزيرة الروسية.