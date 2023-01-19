الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا فى الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة مواطنين، بينهم صحفى وأسيران محرران، من محافظة "الخليل"، الواقعة جنوب الضفة. وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال مواطنين أحدهما أسير محرر من محافظة "طوباس" شمال الضفة، وداهمت قوات الاحتلال منزلا فى بلدة "تقوع" جنوب محافظة "بيت لحم"، واعتقلت شابا. واعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين خلال اقتحام محافظة "جنين" الواقعة أقصى شمال الضفة، والتى استشهد بها فلسطينيان صباح اليوم.

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