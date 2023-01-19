العالم اليوم - ميليشيات ليبيا.. "صراع محموم" للسيطرة على مرفق مهم

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 19 يناير 2023 10:20 صباحاً - اندلعت مواجهات عنيفة، الخميس، بين ميليشيات في محيط مطار طرابلس الدولي الواقع جنوب العاصمة الليبية، حيث سمعت بوضوح أصوات الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والانفجارات في منطقة قصر بن غشير المحاذية.

ووقعت 5 انفجارات على الأقل منذ بدء المواجهات بين الميليشيات، تلاها دوي إطلاق النار في المنطقة، قبل أن يعود الهدوء ليخيم على المكان، حسب ما كشفته مصادر لـ"دوت الخليج"، فيما لم يتضح بعد حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت العامة والخاصة، وما إذا كان وقع ضحايا أو قتلى بصفوف المتحاربين.

واندلعت المواجهات بين "ميليشيا 111" بقيادة عبدالسلام الزوبي، التي أعادت تمركزها مؤخرا في محيط المطار، وبين "ميليشيا الردع" بقيادة عبدالرؤوف كاره، حيث حاولت الأخيرة التقدم للسيطرة على تمركزات عناصر الزوبي في المنطقة.

ودفع "اللواء 444" بقواته إلى قصر بن غشير ومحيط المطار من أجل فض الاشتباك والفصل بين الطرفين، وهو ما تمكنت فيه بالفعل، لكن الأجواء بقت مشحونة حتى الآن، مع قرب خطوط التماس بين المجموعتين المسلحتين، حيث لم تتراجع أي منهما عن مواقعهما، وفق المصادر.

الصراع على المطار

وخرج مطار طرابلس الدولي من الخدمة منذ عام 2014 حين أطلقت المليشيات في المنطقة الغربية عمليتها حين ذاك المسماة بـ"فجر ليبيا"، والتي أدت إلى تدمير مرافقه تماما، وأصبح اعتماد أهالي العاصمة على مطار معيتيقة الدولي فقط، الخاضع لسيطرة "الردع".

وفي هذا السياق، قال الباحث السياسي الليبي محمد قشوط، في حديث لموقع "دوت الخليج":

مع بدء إحدى الشركات الخاصة بأعمال صيانة داخل المطار، سارعت المجموعات المسلحة لفرض سيطرتها عليه، حيث يأتي الصراع على "العوائد والمكافآت المالية" التي قد تتصلح عليها أي مليشيا مقابل "تأمين" المرفق.

كما يمكن أن يفسر دخول "الردع" في تلك المواجهة على أنه رفض لها تشغيل مطار طرابلس، لأنه سيفقدها الكثير من النفوذ حيث تسيطر على مطار معيتيقة الذي يعد المطار الرئيسي والأول في المنطقة الغربية، ويوفر لها مورد مالي مهم سواء بمقابل "التأمين"، أو من عمليات "التهريب" غير الشرعية.

انفلات أمني

يرى الخبير العسكري الليبي محمد الصادق، في حديث لموقع "دوت الخليج"