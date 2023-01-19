الاحتلال الإسرائيلى يفرج عن عميد الأسرى الفلسطينيين ماهر يونس

جدة - نرمين السيد - وأفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير يونس من سجن "أوهلى كيدار" فى الجنوب، ليتوجه بعدها إلى منزله فى "عارة" بأراضى الـ 48.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية عناصرها والوحدات الخاصة والمخابرات فى محيط منزل عائلة يونس قبيل دقائق من وصوله لمنزله؛ لمنع أى مظاهر احتفالية بتحرره من السجن.

ورغم تهديدات الشرطة الإسرائيلية، إلا أن جماهير غفيرة من البلدة والمجتمع العربى توافدت لمنزل عائلة ماهر يونس.

وقبيل تحرره من الأسر، نقلت إدارة سجون الاحتلال الأسير ماهر يونس إلى سجن "أوهلى كيدار"، ومنعته من وداع رفاقه.

ومنعت الشرطة الإسرائيلية عائلة الأسير يونس من تنفيذ أى احتفالات بالإفراج عنه، وحذرتها من رفع العلم الفلسطينى، ونصب خيمة لاستقباله.

واعتقل يونس، فى الثامن عشر من يناير 1983، وذلك على خلفية مقاومته للاحتلال وانتمائه لحركة "فتح"، وذلك بعد فترة وجيزة من اعتقال ابن عمه المناضل كريم يونس، بالإضافة إلى رفيقهم سامى يونس، الذى أفرج عنه فى صفقة تبادل الأسرى عام 2011، وكان فى حينه أكبر الأسرى سنّا، وتوفى بعد 4 سنوات من تحرره.

وتعرض يونس لتحقيقٍ قاسٍ فى حينه، وحكم عليه الاحتلال بالإعدام، وبعد شهر من الحكم عليه، أصدر الاحتلال حُكمًا عليه بالسّجن المؤبد مدى الحياة، وفى عام 2012، تم تحديد المؤبد له بـ 40 عاما، وخلال سنوات اعتقاله توفى والده فى عام 2008، علما أن والده أسير سابق أمضى 8 سنوات فى الأسر.

وولد يونس فى السادس من يناير 1958، فى قرية عارة داخل أراضى عام 1948، وله 5 شقيقات، وشقيق، درس فى المدرسة الابتدائية، والثانوية فى قرية عارة، وفى المدرسة الصّناعية فى الخضيرة، وخلال سنوات أسره حصل على البكالوريوس فى العلوم السياسية.