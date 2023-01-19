منتدى دافوس: البرازيل على خارطة طريق اقتصادية وبيئية جديدة

جدة - نرمين السيد - بحث مشاركون فى المنتدى الاقتصادى العالمى فى مدينة "دافوس" السويسرية، الفرص التى يمكن للبرازيل أن تلعب فيها دورًا رائدًا على المسرحين الدولى والإقليمى فى السنوات المقبلة، وأكدوا أن البلاد بدأت بالفعل خارطة طريق اقتصادية وبيئية جديدة.





وقال المشاركون- خلال جلسة انعقدت على هامش المنتدى، تحت عنوان "البرازيل: خارطة طريق جديدة"، وبُثت عبر الموقع الرسمى له قبل ساعات - إن دول أمريكا اللاتينية، على غرار العديد من المناطق الأخرى حول العالم، تواجه تحديات اقتصادية وبيئية واجتماعية كبيرة فى الفترة الأخيرة، وإن البرازيل باعتبارها واحدة من "اللاعبين الكبار" فى منطقة أمريكا اللاتينية تتمتع باقتصاد مستقر نسبيًا وتقنيات خضراء ناشئة يمكن أن تساعد فى تقدم التحول العالمى للطاقة النظيفة، خاصة مع الأخذ فى الاعتبار بأنها تمتلك حوالى 60% من غابات الأمازون المطيرة والموارد الطبيعية الاستراتيجية، ويعد ذلك حاسمًا فى المعركة العالمية ضد تغير المناخ.

وأَضاف المشاركون فى الجلسة- ومن بينهم وزيرة البيئة وتغير المناخ فى البرازيل مارينا سيلفا، ووزير المالية البرازيلى فرناندو حداد- أن البرازيل تدرك جيدًا هذه المزايا التى تجعلها أمة نابضة بالحياة وفريدة من نوعها، كما أنها تقوم حاليًا بصياغة استراتيجيات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى، وكذلك لتصبح قوة رائدة للعمل المناخى.

وقالوا: إن فى الوقت الذى تواجه فيه البرازيل العديد من التحديات المحلية- وهو ما تجلى للمجتمع الدولى فى وقت سابق من هذا العام، عندما نظمت حركة معارضة أعمال شغب مناهضة للديمقراطية فى مدينة برازيليا- بدت البلاد أكثر استعدادًا للاستفادة من مؤسساتها القوية لتعزيز الديمقراطية وتحسين اقتصادها.

من جانبه، أقر وزير المالية فرناندو حداد بأن الحكومة الجديدة فى بلاده تكافح فى ظل توقعات مالية صعبة بسبب زيادة تكاليف الإنفاق الاجتماعى، من بين عوامل أخرى.. مجددًا تعهده السابق بأن البرازيل ستنهى عام 2023 بعجز أولى فى الميزانية يبلغ 1% فقط من الناتج المحلى الإجمالى.. وقال: "إننا نريد موازنة حساباتنا، وهذا سيأتى مصحوبًا بإجراءات تنظيمية بشأن الائتمان وإعادة التصنيع والنظر فى التحول البيئى والتكامل الإقليمى".

بدورها، قالت وزيرة البيئة مارينا سيلفا إن بلدها كانت أول دولة نامية وضعت أهدافًا مناخية، وهى الآن جاهزة لتولى دور قيادى فى جدول الأعمال البيئى على المسرح الدولى، على سبيل المثال، من خلال قيادة مبادرة عالمية بشأن حماية الغابات.. مضيفة: "أننا عدنا إلى جدول الأعمال الدولى للحديث عن المناخ، وعن الأهداف الطموحة فى قضية المناخ والتنوع البيولوجى".