بريطانيا تعلن دعمها لـ وصاية الأردن على المقدسات فى القدس

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال محاضرة للسفيرة البريطانية فى عمان بريدجيت بريند، أمس الأربعاء للدارسين فى دورة الدفاع 20 فى كلية الدفاع الوطنى الملكية الأردنية بعنوان "السياسة الخارجية البريطانية فى الشرق الأوسط"، بحضور آمر الكلية العميد الركن عزام الرواحنة ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه فى الكلية. وشددت بريند على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين وأن بريطانيا تدعم الأردن فى مختلف المجالات. وأشارت السفيرة البريطانية إلى منهجية وسياسة بلادها تجاه قضايا الشرق الأوسط فى ظل المتغيرات الدولية خاصة فى ظل الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الاقتصاد العالمى بشكل عام واقتصاديات الشرق الأوسط الناشئة بشكل خاص.

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