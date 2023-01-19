الناتو: داعمو أوكرانيا من الحلف يتعهدون بتسليمها أسلحة أحدث قريبا

جدة - نرمين السيد - وقال ستولتنبرج وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس، إن داعمى أوكرانيا الغربيين يتعهدون بتسليمها أسلحة أثقل وأحدث، وذلك خلال اجتماع قريباـ لم يحدد موعده ـ فى قاعدة (رامشتاين) الجوية فى جنوب غربى ألمانيا.

واعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلنطى، أن توفير المزيد من المعدات إلى أوكرانيا سيقود الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى التفاوض.

وتعهد المستشار الألمانى أولاف شولتس بمواصلة دعم أوكرانيا، دون الإشارة إلى إمكانية الموافقة على منحها دبابات ألمانية متطورة.

وقال شولتس إن برلين تتطلع لدعم كييف بكثير من الأسلحة، وليس فقط بالمساعدات المالية والإنسانية، دون الإشارة صراحة إلى إرسال دبابات ليوبارد التى طلبتها كييف، وأبدت العديد من البلدان استعدادها تسليمها بشرط موافقة برلين.