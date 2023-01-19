إلغاء فرض العزل الصحى على مصابى كورونا فى هونج كونج

جدة - نرمين السيد - وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا"، اليوم الخميس، أن هذا القرار يأتى فى إطار مساعى هونج كونج لخفض تصنيف فيروس كورونا إلى مرض مستوطن عوضا عن مرض تنفسى حاد.
من ناحيته، قال حاكم المدينة جون لى: "لقد قررت إلغاء فرض حجر صحى على المرضى المصابين بكورونا، هذه واحدة من الخطوات المهمة نحو الحياة الطبيعية".
ومع ذلك، لا يزال يتعين على المواطنين فى هونج كونج ارتداء الأقنعة باستثناء فترة ممارسة الرياضة.
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