ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الفلبين إلى 33 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وذكر المكتب فى بيان أوردته قناة (إيه بى إس-سى بى إن) الفلبينية أن أكثر من 1.6 مليون شخص تضرروا جراء سلسلة من المنخفضات الجوية تأثرت بها البلاد منذ الثانى من يناير الجارى، من بينهم 12 مصابا و7 أشخاص لا زالوا فى عداد المفقودين؛ فى حين نزح أكثر من 266 ألف شخص؛ بسبب الفيضانات بعدما اضطروا للفرار من منازلهم.
وأوضح المكتب أن السكان النازحين والمتضررين يشملون 13 منطقة فى أنحاء جزر "لوزون" و"بيسايا" و"مينداناو"، مشيرا إلى أن نحو 1672 منزلا دمروا، كما تضرر 18 طريقا و14 جسرا.
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