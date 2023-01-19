اليوم.. مجلس النواب اللبنانى يعقد جلسته الـ 11 لانتخاب رئيس جديد

جدة - نرمين السيد - يعقد مجلس النواب اللبنانى، صباح اليوم الخميس، جلسة نيابية جديدة لانتخاب رئيس جمهرية جديد للبلاد خلفًا لـ ميشال عون المنقضية ولايته فى 31 أكتوبر الماضى بعدما تولى الرئاسة لمدة ست سنوات.





جاء ذلك بدعوة من رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى لعقد جلسة مخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد للمرة الحادية عشر منذ بدء الفراغ الرئاسى.

ويعيش لبنان منذ أكثر قرابة 80 يوما فى فراغ رئاسى بسبب غياب التوافق اللازم لانتخاب رئيس جديد للبلاد داخل مجلس النواب على مدار 10 جلسات عقدت بدء من 29 سبتمبر الماضى وحتى 15 ديسمبر الماضى، ولم تسفر الانتخابات فيها عن حصول أى من المرشحين للرئاسة على النصاب اللازم للفوز والمقدر بـ 86 صوتا من بين أصوات 128 نائبا فى المجلس بالجولة الأولى للانتخاب، فيما لم تعقد فى أى من الجلسات جولة ثانية للتصويت والتى يتطلب الفوز فيها الحصول على 65 صوتا فقط.

ورغم أن الدستور اللبنانى نص على انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية حال الفراغ الرئاسى إلى مجلس الوزراء مجتمعا، إلا ان حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتى لم تستطع تعويض غياب الرئيس بسبب الخلافات السياسية حول صلاحية الحكومة فى ممارسة اختصاصات الرئيس لكونها حكومة مستقيلة وتمارس مهام تصريف الأعمال.

وعقدت حكومة ميقاتى اجتماعين لمجلس الوزراء منذ بداية الفراغ الرئاسى بحضور النصاب اللازم لانعقاد الجلسة وفى غياب وزراء التيار الوطنى الحر ومناصريه.