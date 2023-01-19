لافروف: أمريكا تفتقر إلى القوة التى تمكنها من الهيمنة على روسيا والصين

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن الولايات المتحدة، ليس لديها ما يكفى من القوة لفرض الهيمنة على روسيا والصين واحتوائهما، مؤكدًا أن هذا ما جعل من الغرب تكتلا لتحقيق هذا الهدف.





وأوردت وكالة أنباء "تاس" الروسية، تصريحات لـ لافروف قال فيها: "إن الولايات المتحدة تفتقر إلى الموارد التى تؤهلها لاحتواء كل من روسيا والصين والسيطرة عليهما، "لذا فقد سلكوا المسار الذى هم عليه الآن، وحشد كل حلفائهم الغربيين لمساعدتهم على تحقيق هذا الهدف". وأضاف كبير الدبلوماسيين الروس، أن هذا يعد دليلا على أنهم "الأمريكيين" أدركوا أن قوتهم النارية تنفد أمام مواجهة الاتجاه التاريخى نحو التعددية القطبية العالمية، والذى يسير على قدم وساق. وأشار إلى أن الولايات المتحدة "استعبدت أوروبا وأجبرتها على خدمة أهداف هيمنتها، كما تستخدم سياسات مماثلة تجاه اليابان"، مُضيفًا أنه من المرجح أن تحاول الولايات المتحدة إشراك نيوزيلندا وكندا فى هذه التحالفات.

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