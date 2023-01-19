كندا تعلن تبرعها بـ 200 عربة مصفحة إضافية لـ أوكرانيا

جاء ذلك فى إطار مزيد من الدعم العسكرى الذى تقدمه كندا لـ كييف لمواجهة العمملية العسكرية لـ روسيا، والذى أعلنت عنه أناند خلال زيارة خلال زيارة مفاجئة أجرتها أمس الأربعاء لـ أوكرانيا
وذكر بيان حكومى، إن هذا جزء من 500 مليون دولار إضافية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا التى أعلنها رئيس الوزراء جستن ترودو فى نوفمبر الماضى.
وفى زيارتها للعاصمة التى استغرقت يومًا واحدًا، عقدت أناند أيضًا اجتماعًا ثنائيًا مع وزير الدفاع الأوكرانى أوليكسى ريزنيكوف.
وقالت أناند فى بيان لها:"خلال زيارة اليوم المثمرة إلى كييف، التقيت بمسؤولين أوكرانيين بمن فيهم صديقى وزميلى الوزير ريزنيكوف، للتعرف على الاحتياجات الأمنية الأكثر إلحاحًا لأوكرانيا، وللتأكيد مجددًا على دعم كندا الثابت".
كانت كندا قد أرسلت 8 ناقلات جند مدرعة من طراز روشيل إلى أوكرانيا فى الربيع الماضى.
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