كندا تعلن تبرعها بـ 200 عربة مصفحة إضافية لـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، أن بلادها، سترسل إلى أوكرانيا 200 عربة مصفحة إضافية كندية الصنع تصل قيمتها إلى قيمة 90 مليون دولار، مشيرة إلى أن العربات المصفحة سيتم شراؤها من شركة "روشيل" فى مدينة ميسيساجا.





جاء ذلك فى إطار مزيد من الدعم العسكرى الذى تقدمه كندا لـ كييف لمواجهة العمملية العسكرية لـ روسيا، والذى أعلنت عنه أناند خلال زيارة خلال زيارة مفاجئة أجرتها أمس الأربعاء لـ أوكرانيا

وذكر بيان حكومى، إن هذا جزء من 500 مليون دولار إضافية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا التى أعلنها رئيس الوزراء جستن ترودو فى نوفمبر الماضى.

وفى زيارتها للعاصمة التى استغرقت يومًا واحدًا، عقدت أناند أيضًا اجتماعًا ثنائيًا مع وزير الدفاع الأوكرانى أوليكسى ريزنيكوف.

وقالت أناند فى بيان لها:"خلال زيارة اليوم المثمرة إلى كييف، التقيت بمسؤولين أوكرانيين بمن فيهم صديقى وزميلى الوزير ريزنيكوف، للتعرف على الاحتياجات الأمنية الأكثر إلحاحًا لأوكرانيا، وللتأكيد مجددًا على دعم كندا الثابت".

كانت كندا قد أرسلت 8 ناقلات جند مدرعة من طراز روشيل إلى أوكرانيا فى الربيع الماضى.