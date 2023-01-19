صحيفة عربية: مصر والسعودية تعدان خارطة طريق لـ إنقاذ لبنان

جدة - نرمين السيد - أكدت صحيفة "النهار" اللبنانية، أن مصر والسعودية أعدَّتا خارطة طريق مشتركة لإنقاذ لبنان، مشددة على أهمية البيان الذى صدر عن اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسى على المستوى الوزارى بين البلدين حول مسائل دولية وعربية.





واعتبرت الصحيفة أن لبنان كان له حصة أساسية من خلال ما صدر عن اللجنة عبر وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره السعودى الأمير فيصل بن فرحان.

وأضافت "النهار" - فى مقال للكاتب وجدى العريضى - أن الجانبين المصرى والسعودى شددا على أهمية أمن لبنان واستقراره ودعوة القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها لتحقيق المصالحة الوطنية والإسراع فى إنهاء الفراغ الرئاسى واستكمال الاستحقاقات الدستورية ذات الصلة، معتبرة أن لبنان يجتاز أصعب وأدق مرحلة فى تاريخه المعاصر سياسيا وأمنيا واقتصاديا فى ظل غياب الدولة ومؤسساتها وعلى وقْع تنقّل الأحداث والتطورات الأمنية المتسارعة وسط اشتباك قضائى وصراع الأجهزة.

وأوضحت الصحيفة أنها سبق وأن نشرت معطيات قبل أكثر من أسبوع أشارت إلى دور مصرى تجاه لبنان بالتماهى مع الرياض، حيث نقلت الصحيفة عن مصادر سياسية متابعة لهذه المساعى، إن ثمة قلقًا مشتركًا لدى البلدين حيال ما يحصل على الساحة اللبنانية، والذى يُنذر بعواقب وخيمة – على حد وصف الصحيفة - أكان على صعيد الشغور الرئاسى أم على خط ما يعانيه البلد من ظروف اقتصادية واجتماعية قاهرة، ما يُحتم ضرورة التحرك الفاعل وتكثيف الجهود الدبلوماسية لخروجه من أزماته.

وأضافت المصادر للصحيفة، أن عبارة استكمال الاستحقاقات الدستورية ذات الصلة، تشى بأنّ ما تقوم به الرياض والقاهرة وباريس والمعنيون بالملف الداخلى، يكمن فى ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية والتوافق على رئيس الحكومة والحكومة، أى ضمن سلّة كاملة منعًا لفراغات أخرى.

وكشفت المصادر أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد حراكا دبلوماسيا مصريا وسعوديا فاعلا باتجاه واشنطن وباريس من دون استبعاد زيارة بيروت من قِبل وزير الخارجية المصرى فى ظل متابعة وتلازم من الجامعة العربية.

ونقلت الصحيفة عن عضو "اللقاء الديموقراطى" النائب مروان حماده قوله أن مصر العروبة لها باع طويل فى الوقوف إلى جانب لبنان ومساعدته، والأمر عينه للخليج العربى وفى طليعته المملكة العربية السعودية مؤكدًا أن عمق لبنان وتاريخه عربى، ولطالما كانت للقاهرة والرياض والأشقاء والأصدقاء أدوار خير لمساعدته.

وشدد على أن لبنان سيبقى مع مصر والسعودية والخليج العربى، كما يعول على مساعيها الهادفة إلى مساعدة البلاد.