أوكرانيا تشن 13 غارة على مناطق تمركز لـ القوات الروسية

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" بيانًا أصدرته هيئة الأركان المسلحة الأوكرانية أعلنت فيه أن سلاح الجو نفذ 13 غارة على مناطق تمركز القوات الروسية، فضلا عن ثلاث ضربات على مواقع أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.

وأضافت أنه تم إسقاط طائرة هليكوبتر من طراز Ka-52 روسية وطائرة استطلاع بدون طيار روسية من طراز Merlin-VR كما استهدفت وحدات من القوات الصاروخية والمدفعية الأوكرانية مركزًا للقيادة الروسية.

وبحسب هيئة الأركان الأوكراينة، شن الروس 22 غارة جوية ونفذ أكثر من 50 هجوماً بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، ولا يزال هناك تهديد بضربات جوية وهجمات صاروخية على مرافق البنية التحتية الحيوية فى جميع أنحاء أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.