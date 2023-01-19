تعليق غاضب من خارجية بيلاروسيا على العقوبات الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقال السكرتير الصحفى لـ خارجية بيلاروسيا، أناتولى جلاز، أمس الأربعاء، فى تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية: "نحن نعتبر القرار الذى تم اتخاذه تدخلا فى الشئون الداخلية لدولة ذات سيادة كمحاولة للضغط على النظام القضائى لبلدنا".

كما أشار جلاز إلى أن "سياسة وزارة الخارجية الأمريكية لا تزال هى نفس السياسة القديمة".. وأضاف: "إنه من المؤسف أن الدبلوماسيين الأمريكيين، الذين من المفترض أن يبحثوا عن حلول وسط، غير قادرين على فعل أى شيء لوقف وتيرة التصعيد".

وكان وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن أعلن أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة على بيلاروسيا؛ شملت فرض قيودا على تأشيرات الدخول على 25 شخصا، بسبب تورطهم فى "تقويض" الديمقراطية فى بيلاروسيا. وأوضح بلينكين أن الهدف من هذه العقوبات الرد على انتهاكات حقوق الإنسان فى بيلاروسيا، وذلك على حد وصفه.

تأتى هذه العقوبات الجديدة ضمن سلسة من عقوبات فرضتها إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن على مينسك بسبب دعمها لروسيا فى الحرب على أوكرانيا.