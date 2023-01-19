السلطات التونسية تحبط محاولات هجرة غير شرعية عبر الحدود البرية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيان صدر مساء أمس الأربعاء، قال المتحدث الرسمى باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى بـ تونس: "إنه فى إطار التصدى لظاهرة اجتياز الحدود البرية خلسة، تمكنت وحدات الحرس الوطنى بجهات القصرين وسليانة وقفصة من ضبط 62 شخصا ينتمون إلى جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة.. وأمرت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

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