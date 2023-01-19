أستاذ علاقات دولية: ألمانيا مطالبة شعبيًا بأن يكون لديها جيش قوى ومتماسك

جدة - نرمين السيد - قال عبدالمسيح الشامى، أستاذ العلاقات الدولية، إن الحرب الروسية الأوكرانية، غيرت الكثير من المعطيات والمعادلات، لأن ألمانيا كانت على مدى العقود الماضية ممنوعة ولو بشكل غير مباشر من ممارسة أى نشاط عسكرى، ولكن خريطة العالم تغيرت.





وأضاف "عبدالمسيح الشامى"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامى رعد عبدالمجيد، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المصلحة الوطنية فى ألمانيا بدأت تصحو، وهناك رغبة باستعادة قوتها الذاتية وبناء قوتها العسكرية حتى تستطيع أن تحمى بلادها ومن هنا جاء قرار المستشار الألمانى أولاف شولتس بإعادة تسليح الجيش الألمانى. وأوضح أن ألمانيا كانت وما زالت من أهم الدول المنتجة للسلاح واليوم العقيدة العسكرية للجيش أمر مختلف عن التصنيع العسكرى وهناك رغبة بإعادة هيكلة الجيش وإعادة هيكلة الجندى بشكل مختلف، مشيرًا إلى أن ألمانيا ليست دولة عدوانية وهذه الثقافة سقطت بعد الحرب العالمية الثانية وهى مطالبة من قبل شعبها بأن يكون لديها جيش قوى ومتماسك.

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