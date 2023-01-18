القاهرة الإخبارية.. خبير: بايدن متعاون مع وزارة العدل بخصوص الوثائق السرية

جدة - نرمين السيد - وأضاف "أبو عيسى" فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" أن تلك الواقعة شئ مخذل للديمقراطيين، لأنهم كانوا يلاحقون الرئيس السابق ترامب بسبب واقعة مشابهة.
وأشار إلى أن الرئيس الأمريكى بايدن متعاون مع وزارة العدل والمسؤولين لفتح كل الملفات، معترفًا بأن الواقعة كانت خطأ غير مقصود، وهناك فارق بين الواقعتين، لأن الوثائق التى عُثر عليها بحوزة بايدن لم تتجاوز 10 وثائق على مدار عمله بالكونجرس ونائب الرئيس الأمريكى سابقًا بجموع 40 عامًا، بخلاف ترامب الذى لم تتجاوز مدته 4 سنوات وعثر لديه على أكثر من 300 وثيقة، والفرق كبير جدًا فى العدد بين الرئيسين.
وأوضح أن الحزب الجمهورى يسيطر على مجلس النواب ويلاحقون الرئيس الأمريكى بايدن للثأر منه كما حدث مع الرئيس ترامب من جانب الديمقراطيين، كما يعمل مكارثى رئيس مجلس النواب الأمريكى على تهميش الرئيس الحالى بايدن تحضيرًا للانتخابات المقبلة.
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