رسائل ودلالات.. خبير يوضح لـ القاهرة الإخبارية أهداف لقاء أبو ظبى التشاورى

جدة - نرمين السيد - استضافت أبوظبى لقاء القمة التشاورى الذى دعا إليه رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، وضم اللقاء الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وسلطان عمان هيثم بن طارق، وأمير قطر تميم بن حمد الثانى.





وأكد القادة أن التعاون وبناء الشراكات التنموية والاقتصادية فى بلدانهم وعلى المستوى العربى، هو المدخل الأساسى لتحقيق تنمية وصنع مستقبل أفضل، كما أكدوا رؤيتهم المشتركة لتعزيز الاستقرار والازدهار فى المنطقة، مشددين على أهمية الالتزام بقواعد حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول.

بحسب أسامة السعيد، مدير تحرير صحيفة الأخبار المصرية، من القاهرة، فإن وصف القمة باللقاء الأخوى يأتى لكونها تجمع بين عدد من القادة، الذين يرتبطون بعلاقات وثيقة على المستويين الرسمى والشعبى.

وأضاف "السعيد" لـ "القاهرة الإخبارية" أن تلك القمة قمة تشاورية لأنها تعكس حجم التحديات التى يفرضها التوقيت على المنطقة، وأيضا بالنظر إلى تقارب المواقف ما بين هذه الدول بعضها البعض فهذه القمة بالتأكيد تعكس علاقات أخوية وطيدة.

وأوضح أن تلك القمة تأتى فى وقت بالغ الأهمية، فالمنطقة أمام تحديات تحيط بها، فضلا عن أنها أمام العديد من التدخلات الخارجية فى عدة دول.

وأضاف أن هناك تحديات فيما يتعلق بالأمن الإقليمى، خاصة منطقة الخليج وتحديات أخرى فيما تتعلق بوجود حكومة إسرائيلية جديدة وممارسات إسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وذكر أن هناك العديد من التحديات فى منطقة شرق المتوسط، وأن التحدى الأكبر الذى يفرض نفسه على العالم هو المرتبط بالصراع فى أوكرانيا وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاديات، وبالأخص اقتصاديات المنطقة خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائى وأمن الطاقة.

وأشار "السعيد" إلى أنه يجب أن يكون هناك موقف عربى واحد وصوت عربى واضح فى مخاطبة العديد من القوى الدولية والإقليمية.