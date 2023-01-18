«القاهرة الإخبارية».. زيلينسكى: روسيا تستهدف حياة الملايين فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذلك خلال كلمته أمام منتدى "دافوس"، اليوم الأربعاء، عرضته قناة "القاهرة الإخبارية". وطالب الرئيس الأوكرانى العالم بضرورة أن يقلل من شأن التهديدات عن طريق الاتحاد، مؤكدًا أن العالم سينتصر مرة أخرى وحان الوقت لتحقيق ذلك ولكن بشكل أسرع، موضحا حاجة كييف إلى أنظمة دفاع جوى فورًا.

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