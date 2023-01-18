كندا تقدم 200 عربة مدرعة لأوكرانيا

كندا تقدم 200 عربة مدرعة لأوكرانياأعلنت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، أن بلادها سترسل 200 عربة مدرعة إلى أوكرانيا.

وجاء في بيان نُشر على موقع الوزارة الكندية اليوم الأربعاء: "اليوم تقوم وزيرة الدفاع أنيتا أناند بزيارة كييف".

وأعلنت الوزيرة أناند أن كندا ستنقل 200 مركبة مصفحة من طراز "سيناتور إلى أوكرانيا.

وخلال الزيارة التقت الوزيرة ببعض المسؤولين الأوكرانيين، بمن فيهم وزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف.

وتابعت الوزيرة الكندية قائلة: "إن زيارتها إلى أوكرانيا للتأكيد على تضامن كندا الذي لا يتزعزع".

ويذكر أن السلطات الأوكرانية، طلبت من كندا تسليمها هذه المدرعات كمساعدات، والتي تقدر قيمتها بنحو 67 مليون دولار.