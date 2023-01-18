زيلينسكي يثمن إمداد كندا لبلاده بالعتاد العسكري

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 يناير 2023 09:29 مساءً - أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، عن امتنانه لكندا لتوفير 200 ناقلة جند مدرعة (سيناتور)، والتي، على حد وصفه، "يحتاجها الجيش الأوكراني اليوم أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف الرئيس الأوكراني -بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوركرانية- "في هذا اليوم الصعب بالنسبة لأوكرانيا، يواصل أصدقاؤنا دعمنا.. إنني أتوجه بالشكر لرئيس وزراء (كندا) جاستن ترودو والشعب الكندي على حزمة مساعدات دفاعية أخرى أعلن عنها وزيرة الدفاع الوطني الكندية أنيتا أناند اليوم في كييف".

وتابع زيلينسكي موضحا: "يحتاج الجيش الأوكراني اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى 200 ناقلة جنود مدرعة. معا نتجه نحو النصر".

جدير بالذكر أن كندا تخطط لإرسال 200 عربة مدرعة أخرى إلى أوكرانيا لمساعدة البلاد في الحرب الروسية الأوكرانية.