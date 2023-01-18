الشرطة الفرنسية تستعد لتأمين باريس من إضراب عام غداً

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 يناير 2023 09:29 مساءً - تستعد فرنسا لإضراب حاشد، غداً الخميس مع توقف القطارات وإغلاق المدارس، احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد.

يصطدم المشروع وبنده الرئيسي المتمثل في رفع سن التقاعد إلى 64عامًا بدلاً من 62 حاليا بجبهة نقابية موحدة ورفض شعبي واسع، بحسب فرانس برس.

على الصعيد السياسي، فإن الرهان كبير بالنسبة لحكومة لا تتمتع إلا بأغلبية نسبية في الجمعية الوطنية. لذا يعارض كل من اليسار واليمين المتطرف الإصلاح، ووحدها المعارضة اليمينية الكلاسيكية تقترح تسوية محتملة.

سيتم تعبئة أكثر من 10 آلاف شرطي بينهم 3500 في باريس لضمان الأمن خلال التظاهرات، بحسب وزارة الداخلية التي تتوقع مشاركة "نحو ألف" متظاهر "قد يلجأون إلى العنف".

ودعت الحكومة إلى ألا يؤدي التحرك الى "تعطيل" البلاد وأعربت عن الأمل في ألا يستمر طويلا.

قال الوزير المفوض النقل كليمان بون "سيكون يوم خميس صعبا جدا.. اضطرابات كبيرة في وسائل النقل" داعيا إلى تأجيل التنقل والعمل عن بُعد.

كما طلبت هيئة الطيران المدني من شركات الطيران الغاء الخميس خُمس الرحلات من مطار باريس-أورلي ، بسبب إضراب المراقبين الجويين. وفي السكك الحديد، تتوقع شركة "اس ان سي اف" الوطنية "اضطرابات كبيرة" مع تسيير ثلث القطارات السريعة أو حتى خُمس القطارات السريعة وفقا للخطوط، ومعدل قطار إقليمي واحد من عشرة.