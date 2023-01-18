مأساة مروعة.. تفاصيل تحطم مروحية بأوكرانيا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الفيديو جراف التالى تفاصيل الحادث: وسقطت المروحية التابعة للجيش الأوكرانى، صباح اليوم بالقرب من روضة أطفال فى منطقة بروفارى بالعاصمة كييف.

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