المجلس الأوروبى: وزير الداخلية الأوكرانى كان صديقا عظيما لنا

جدة - نرمين السيد - أعرب رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل اليوم الأربعاء، عن أسفه إزاء مقتل وزير الداخلية الأوكرانى "دنيس موناستيرسكى" فى حادث تحطم المروحية التى كان على متنها، واصفا إياه بأنه "صديقا عظيما للاتحاد الأوروبى".





وقال ميشيل - فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" نقلتها قناة "فرنسا 24" الإخبارية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - "نحن نشارك أوكرانيا فى حزنها عقب حادث تحطم المروحية المأساوى فى بروفارى.. كان الوزير دنيس موناستيرسكى صديقا عظيما للاتحاد الأوروبى.. نعرب عن تعازينا العميقة مع عائلات الضحايا والرئيس فولوديمير زيلينسكى ورئيس الوزراء دنيس شميكال والشعب الأوكرانى". وتحطمت المروحية بالقرب من روضة أطفال ومبنى سكنى فى ضاحية "بروفارى" بالعاصمة "كييف"، فيما لم يتم بعد معرفة الأسباب التى أدت إلى وقوع الحادث.

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