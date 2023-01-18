تعين قائد الشرطة الوطنية للقيام بأعمال وزير الداخلية الأوكرانى بعد مصرعه

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء الأوكرانى دنيس شميهال، اليوم الأربعاء تعيين قائد الشرطة الوطنية إيهور كليمنكو وزيرا للداخلية بالإنابة، وذلك بعد مصرع وزير الداخلية دنيس موناستيرسكى فى تحطم مروحية قرب العاصمة "كييف".





وقال رئيس الوزراء، إنه تم تعيين كليمنكو رسميا فى منصب نائب وزير الداخلية، مضيفا أنه سيتولى أيضا مسؤوليات الوزير، وذلك حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية. كان قائد الشرطة الوطنية أكد مقتل وزير الداخلية ومساعده الأول جراء تحطم مروحية كانت تقلهما لتفقد مواقع القتال.

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