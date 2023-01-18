التشيك تعرب عن تعازيها فى مصرع وزير الداخلية الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - كما صرح وزير الداخلية التشيكى فيت راكوشان أنه سينقل تعازيه شخصيا لأسرة نظيره الأوكرانى دنيس موناستيرسكى الذى قضى فى الحادث مع أحد مساعديه أثناء توجهه لزيارة مواقع القتال، وذلك حسبما ذكر راديو "براغ الدولى".

ووفق السلطات الأوكرانية، لقى 18 شخصا على الأقل مصرعهم إثر سقوط المروحية بالقرب من روضة أطفال فى ضاحية "بروفارى" بالعاصمة الأوكرانية.