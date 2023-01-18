العالم اليوم - باحثون يكشفون السبب وراء إدمان الغالبية لتناول الشوكولاتة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 يناير 2023 05:18 مساءً - السر وراء إدمان الغالبية للشوكولاتة، كشفه باحثون تابعون لجامعة ليدز البريطانية، وقالوا إن الملمس الناعم للشكولاتة في الفم يدفع الفرد إلى الإحساس بالراحة وهو ما يجعل البعض يفرط في تناولها.

ووفقَ دراسةٍ موسعة عن سبب إدمانِ تناول الشوكولاتة، تلعب الدهون دورا مهما فور تلامسِ قطعة الشوكولاتة مع اللسان، وفور دخولِ الشوكولاتة الفم وملامستها اللسان، تطلق طبقة دهنية تجعلها ناعمة طوال فترة وجودها في الفم.

وهذه النتيجة تستبعد أراءً سابقة قالت إن إدمانَ الشوكولاتة يرجع لعوامل تتعلق بالجانب النفسي تدفع الفرد لإدمانها.

ويعتقد الباحثون أن هذا الاكتشافَ قد يساعدهم على تطوير جيل جديد وأكثر صحة من الشوكولاتة وتوفرُ الإحساس بطعمِها الغني بالدهون، كما يُمكن إنتاجُ نوعا داكنا من الشوكلاتة في بنيةٍ متدرجةِ الطبقات من الدهون.

ويمكن الاستفادة من التقنيات الفيزيائية المستخدمة في هذه الدراسة على ابتكار مواد غذائية صحية تذوبُ في الفم كالسمن والجُبن.

وفي هذا الإطار، قالت خبيرة التغذية، فيفيان وهبي، لـ"دوت الخليج":