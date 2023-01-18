وزير العمل الأمريكى: نحن بحاجة للمهاجرين لسد نقص العمالة

وقال والش خلال جلسة مناقشة فى دافوس حول "مستقبل الوظائف حول العالم" بُثت عبر الموقع الرسمى لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية صباح اليوم الأربعاء: "نحن بحاجة إلى إصلاح نظام الهجرة فى أمريكا".
وأضاف: "لطالما كانت أمريكا دولة تعتمد على الهجرة.. لكننا فى الوقت الحالى لا نملك سياسة هجرة جيدة".
وأشار إلى أن الطلاب من جميع أنحاء العالم يأتون إلى أمريكا للحصول على التعليم، لكنهم يعودون بعد ذلك إلى بلادهم إذا فشلوا فى الحصول على تأشيرة عمل.
وتابع المسؤول الأمريكى بأن: "هناك وظائف متاحة الآن فى الولايات المتحدة لا تتمتع بعدد كافٍ من الأشخاص؛ لذلك لا ينبغى أن تكون الهجرة قضية سياسية ساخنة، سواء فى أمريكا أو فى أى مكان آخر فى العالم".
وشدد والش على أن: "الخطر الذى يهدد الاقتصاد الأمريكى على المدى الطويل ليس التضخم، بل إنه يتعلق بالهجرة، والحقيقة المرة أنه لا يوجد لدينا عدد كاف من العمال"- بحسب قوله - داعيًا إلى ضرورة التركيز بشكل أكبر على التعليم الصناعى، وبدرجة أقل على توجيه جميع الشباب إلى الكليات النظرية.
وقال إنه يتعين على الشركات أن تلعب دورًا فى تمويل التعليم الصناعية لتشكيل العمال وإعادة تأهيلهم.
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