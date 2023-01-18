بوتين: أوكرانيا خدعتنا ودفعتنا للحرب

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين: "أوكرانيا خدعتنا أكثر من مرة ودفعتنا للعملية العسكرية"، مضيفاً أنه "كان يمكن حل الأزمة مع أوكرانيا سلمياً، لكن غرور قادتها كان كبيرا".
وشرح أن هدف روسيا من العملية العسكرية فى أوكرانيا "هو إنهاء المعاناة فى دونباس".
يأتى هذا بينما قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم، إن موسكو لم تر بعد أى مقترحات جادة لإقرار السلام فى أوكرانيا، وإن أفكار الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى بشأن هذا الموضوع غير مقبولة.
وقال لافروف إن موسكو مستعدة لمناقشة الأمر مع الدول الغربية، والرد على أى مقترحات جادة، مضيفا أن أى محادثات يجب أن تتناول المخاوف الأمنية الكثيرة لروسيا.
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