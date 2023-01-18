بوتين: خداع أوكرانيا لنا كان سببا فى شن العملية العسكرية

جدة - نرمين السيد - وأضاف "بوتين"، أن "غرور" المسؤولين الأوكرانيين يحول دون حل الأزمة.

وأكد بوتين، أن أوكرانيا خدعتنا أكثر من مرة ودفعتنا للعملية العسكرية كان يمكن حل الأزمة مع أوكرانيا سلميًا، لكن غرور قادتها كان كبيرًا".

وشرح أن هدف روسيا من العملية العسكرية فى أوكرانيا "هو إنهاء المعاناة فى دونباس".