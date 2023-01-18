العالم اليوم - عُمان تبرم اتفاقات غاز طبيعي مع شركتين تايلاندية وفرنسية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 يناير 2023 04:20 مساءً - وقعت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال، الأربعاء، اتفاقيات البنود الملزمة مع الشركة التايلاندية "بي تي تي العامة المحدودة" والشركة الفرنسية "توتال إنرجيز" لتوريد الغاز الطبيعي المسال بدءا من عام 2025، بإجمالي يصل إلى 1.6 مليون طن متري سنويًّا.

وبموجب هذه الاتفاقيات، ستقوم الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بتزويد شركة "بي تي تي العامة المحدودة" بنحو 800 ألف طن متري سنويًّا من الغاز الطبيعي المسال وفق عقد تصل مدته إلى 9 سنوات ابتداء من عام 2026.

كما ستقوم الشركة بتوريد 800 ألف طن متري سنويًّا لشركة "توتال إنرجيز" على مدى 10 سنوات بدءا من عام 2025.

ووضح حمد بن محمد النعماني، الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال، أن الاتفاقيات تدعم فرص النمو والاستفادة من الفرص الاقتصادية، مؤكدا على أنها تشكل خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد وتنمية الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية.

وقال إن إيرادات الغاز الطبيعي المسال تعد ضمن أكبر مصادر الدخل الوطني في سلطنة عُمان بعد النفط.